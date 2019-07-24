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В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети

24.07.2019 12:10
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В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети

В интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото бюста.

"Оно же сказало, портреты не вешать. Бюсты ставить", - комментируют снимок настольного бюста главы государства в сети.
Стоимость бюста 2000-2400 гривен, торг уместен. Кроме того, появление бюста Зеленского удивило украинцев еще и потому, что ранее гарант заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.
"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - заявлял в свое время Зеленский.



Теги: Украина, Донбасс, портрет, икона, идол, соцсети, Зеленский
 
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