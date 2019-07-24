В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети

24.07.2019 12:10

В интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото бюста.

"Оно же сказало, портреты не вешать. Бюсты ставить", - комментируют снимок настольного бюста главы государства в сети.

Стоимость бюста 2000-2400 гривен, торг уместен. Кроме того, появление бюста Зеленского удивило украинцев еще и потому, что ранее гарант заявлял, что его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников.

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - заявлял в свое время Зеленский.