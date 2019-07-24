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Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко
Лідер ЄС продовжує тримати хорошу міну при поганій грі, підкреслив Віктор Небоженко.
Найголовнішим завданням екс-президента Петра Порошенка в новому парламенті є його політичне виживання, вважає політолог, директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко.
“Він (Порошенко, – ред.) Прекрасно розуміє, що зараз у нього сама головне політичне завдання зробити так, щоб парламентська більшість першим своїм рішення не здало його прокуратуру”, – пише експерт у колонці на Главреді, повідомляє from-ua.
На його думку, залишаючись “прекрасним актором”, Порошенко продовжує тримати хорошу міну при поганій грі.
“Але і у Слуги народу є бажання зробити його священної жертвою – козлом відпущення. Населення готове пропускати все інше, але особистість Порошенко, який п’ять років був царем, для електорату Слуги народу, а їх 44 відсотки, дуже важлива”, – зазначив політолог.
Небоженко підкреслив, що за його інформацією, Порошенко веде переговори про те, щоб зайняти посаду глави Нацбанку.
“Відкрию вам таємницю – зараз він пропонує себе на цю посаду, а не збирається бути ніяким генпрокурором або прем’єр-міністром. Він дійсно добре знає банківську справу, і разом з Валерією Гонтаревої поглумилися над українськими банками, в загальному розбирається в цьому. Але як все складеться, залежить від переговорів “, – підкреслив експерт.
Разом з тим він відкинув можливість домовленостей між Європейською солідарністю і Слугою народу.
“Це буде суперечити партії Порошенко, яка збудована з тих 23 відсотків, які голосували за нього на президентських виборах. І ці люди глибоко ображені перемогою Володимира Зеленського – вони ображені тим, що сильний, великий, жадібний, вольовий, розумний Порошенко програв якомусь слузі народу. Тому не зрозуміють Петра Олексійовича, якщо він вступить в любовний контакт з партією нового президента “, – додав політолог.
Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, должность
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