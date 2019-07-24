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Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи

24.07.2019 22:12
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Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи

Глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.
Рішення аргументовано 118 статтею Конституції України. Відповідний документ із посиланням на власне джерело опублікував на своїй сторінці у Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.
"Як повідомляють мої джерела, глава Офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку лист із проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Почалося", – уточнив він інформацію.
У документі з підписом Богдана йдеться, що Кличко може бути звільнений у зв'язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються і звільняються президентом України за поданням Кабміну.
"Законом України "Про місцеві державні адміністрації" визначено, що голови місцевих держадміністрацій призначаються на строк повноважень президента, в разі обрання нового президента продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових", – повідомляється у листі Богдана.
Одержання листа з таким змістом підтвердив прессекретар Кабінету міністрів Василь Рябчук. Він повідомив, що це звернення буде опрацьовуватися в установленому законом порядку.
У КМДА відповіли, що не отримували офіційних даних про лист з Офісу президента до Кабміну.
"У нас немає офіційної інформації з цього приводу. Ні листів, ні будь-яких повідомлень", – пояснила прессекретарка столичного голови Оксана Зінов'єва.



Теги: Донбасс, Кличко, увольнение, Зеленский
 
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