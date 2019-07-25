ЦИК посчитала 99,76% протоколов - финальные результаты выборов в Раду удивили всех

25.07.2019 10:11

Сотрудникам украинской ЦИК осталось обработать менее одного процента электронных протоколов с итогами голосования на выборах в Парламент нового созыва.

Сегодня, 25 июля, Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины, передает "Диалог.UA".

Речь идет о результатах голосования по многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года. После обработки 99,76% протоколов голоса распределяются следующим образом: — "Слуга народа" —43,17%; — "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13,02%; — "Батьківщина" — 8,18%; — "Европейская солидарность" — 8,11%; — "Голос" — 5,83%. Примечательно, что в состав нового Парламента Украины не попало множество политиков, которые были народными депутатами по 5 и более созывов.