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Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков

25.07.2019 16:45
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Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков

Согласно данным from-ua, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +27°.
Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.



Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
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