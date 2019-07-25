Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло

25.07.2019 21:52

Про секс-скандал в военной части на Хмельнитчине теперь знает весь мир. Даже в США The New York Times выпустили публикацию о 24-летнюю украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального насилия. Тогда на поддержку нашей землячки стали миллионы, которые восхищались ее мужеством, пишет from-ua.

В Хмельницкой области командира, который сексуально домогался лейтенанта срочной службы Виктории Сикал, подозревают также в жестоких издевательствах над солдатами – нравственных и физических - заставлял носить 35-килограммовые снаряды, потому что отказывала ему.

На днях председатель общественной организации Виталий Павловский получил документ, где говорится о… повышения по службе. Как с’выяснилось, от 18 мая полковник служит в Генеральном штабе Вооруженных сил.

"Вместо снятия с должности полковника Виктора Иванива повысили, о чем указано в соответствующем выписке из приказа. Мы были готовы к такому повороту, ведь слышали, что у скандального офицера есть "покровители" в руководящей ветке Минобороны. Это дно для Украинской армии… Коррупцию и кумовство никто не отменял, даже во время войны. Впрочем, мы не сдаемся. Подождем немного, возможно, изменится министр обороны Украины. Далее будем готовить обращение к Президенту Владимиру Зеленскому. Он часто ездит областями и дает "жару", - отмечает активист.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель готовила статью про Валерию в американское издание. Поэтому она в курсе ситуации.

Военная рассказала, что однажды во время ночного дежурства командир зашел в комнату отдыха со своим первым заместителем со словами: "Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать".