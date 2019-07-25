- ЦВК порахувала 100% протоколів19:19
- Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО19:02
- Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни17:23
- Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков16:45
- СБУ провела операцию по захвату российского танкера, блокировавшего украинских военных в Керченском проливе16:29
- Выборы в Раду могут обернуться крупным скандалом: ЦИК может пойти на срочную меру16:07
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»15:21
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ14:59
- На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии14:34
- Зеленский шокировал депутатов своим решением: что произошло?12:09
Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло
Про секс-скандал в военной части на Хмельнитчине теперь знает весь мир. Даже в США The New York Times выпустили публикацию о 24-летнюю украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального насилия. Тогда на поддержку нашей землячки стали миллионы, которые восхищались ее мужеством, пишет from-ua.
В Хмельницкой области командира, который сексуально домогался лейтенанта срочной службы Виктории Сикал, подозревают также в жестоких издевательствах над солдатами – нравственных и физических - заставлял носить 35-килограммовые снаряды, потому что отказывала ему.
На днях председатель общественной организации Виталий Павловский получил документ, где говорится о… повышения по службе. Как с’выяснилось, от 18 мая полковник служит в Генеральном штабе Вооруженных сил.
"Вместо снятия с должности полковника Виктора Иванива повысили, о чем указано в соответствующем выписке из приказа. Мы были готовы к такому повороту, ведь слышали, что у скандального офицера есть "покровители" в руководящей ветке Минобороны. Это дно для Украинской армии… Коррупцию и кумовство никто не отменял, даже во время войны. Впрочем, мы не сдаемся. Подождем немного, возможно, изменится министр обороны Украины. Далее будем готовить обращение к Президенту Владимиру Зеленскому. Он часто ездит областями и дает "жару", - отмечает активист.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель готовила статью про Валерию в американское издание. Поэтому она в курсе ситуации.
Военная рассказала, что однажды во время ночного дежурства командир зашел в комнату отдыха со своим первым заместителем со словами: "Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать".
Теги: Донбасс, скандал, издевательство, ВСУ
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Виктор Янукович о "Межигорье": нет там признаков резиденции!
- В Украине разгорается скандал из-за грантов от США
- Ах, вы сволочи! Ватные пенсионеры устроили жуткий скандал в Мариуполе
- И смех, и грех. Трудовой порыв окончился скандалом
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
- Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях19:42
- Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину18:18
- В Амвросиевском районе два дня искали заблудившегося мужчину18:01
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе17:42
- В «ДНР» назвали среднюю пенсию и число получателей минимальной17:06
- Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ15:52
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- В Луганске во время пожара в доме сильно обгорел мужчина21:02
- Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились20:39
- В «ДНР» отчитались об увеличении пенсионных выплат20:19
- Названы главные проблемы на КПВВ Донбасса20:01
- Под Горловкой российская мина убила пенсионерку - террористы путаются в показаниях19:42
- ЦВК порахувала 100% протоколів19:19
- Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО19:02
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Возле КПВВ "Марьинка" боевики похитили мужчину18:18
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых