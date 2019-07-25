Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло

25.07.2019 21:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло

Про секс-скандал в военной части на Хмельнитчине теперь знает весь мир. Даже в США The New York Times выпустили публикацию о 24-летнюю украинскую женщину-военную, которая борется против сексуального насилия. Тогда на поддержку нашей землячки стали миллионы, которые восхищались ее мужеством, пишет from-ua.
В Хмельницкой области командира, который сексуально домогался лейтенанта срочной службы Виктории Сикал, подозревают также в жестоких издевательствах над солдатами – нравственных и физических - заставлял носить 35-килограммовые снаряды, потому что отказывала ему.
На днях председатель общественной организации Виталий Павловский получил документ, где говорится о… повышения по службе. Как с’выяснилось, от 18 мая полковник служит в Генеральном штабе Вооруженных сил.
"Вместо снятия с должности полковника Виктора Иванива повысили, о чем указано в соответствующем выписке из приказа. Мы были готовы к такому повороту, ведь слышали, что у скандального офицера есть "покровители" в руководящей ветке Минобороны. Это дно для Украинской армии… Коррупцию и кумовство никто не отменял, даже во время войны. Впрочем, мы не сдаемся. Подождем немного, возможно, изменится министр обороны Украины. Далее будем готовить обращение к Президенту Владимиру Зеленскому. Он часто ездит областями и дает "жару", - отмечает активист.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель готовила статью про Валерию в американское издание. Поэтому она в курсе ситуации.
Военная рассказала, что однажды во время ночного дежурства командир зашел в комнату отдыха со своим первым заместителем со словами: "Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать".



Теги: Донбасс, скандал, издевательство, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх