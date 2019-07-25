- На Харьковщине погиб командир ВСУ09:28
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля07:30
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- "Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине18:02
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает16:49
- Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду16:08
- Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду15:48
На Харьковщине погиб командир ВСУ
В Харьковской области вечером 23 июля во время ДТП погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Андриенко.
Об этом сообщил боец 10-й ОГШБР ВСУ Глеб Бабич, передает donpress.com.
На своей странице в соцсети Бабич отметил:
«В 23:45 в автокатастрофе погиб наш друг, собрат и комбат Александр Андриенко. Ему было 34 года».
В машине с военным ехали также его жена, дочь и брат, которые остались живы. На момент аварии военный находился в отпуске у него остались трое маленьких детей. Бабич пишет:
«Для собратьев, друзей и тех добрых людей, кто захочет помочь семье — ниже счет Сашиной жены. Деньги им будут очень нужны. И сейчас и после. Потому что осталось трое детей. И младшему, Ванечке, нет еще года. И как-то придется жить дальше».
Теги: Донбасс, авария, Харьковская область, гибель, ДТП, ВСУ, соцсети
- "Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых
- Стало известно о гибели бойца ВСУ в аварии под Харьковом
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла
- Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой
- Украинский автобус попал в масштабное ДТП в Польше, есть погибшие
- В России в ДТП погибли 6 жителей "ЛНР"
- Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"09:10
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен07:49
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- На Харьковщине погиб командир ВСУ09:28
- Муж Скабеевой Евгений Попов приехал на Донбасс и стал хорошей мишенью для террористов "ЛНР"09:10
- Значительно увеличилось число грузовиков проследовавших в РФ через КПП «Гуково» и «Донецк»08:51
- Дончанин показал цены в бывшем гипермаркете «Ашан». ВИДЕО08:29
- Гороскоп на 25 июля: неожиданный хаос у Тельцов и конфликты у Дев08:11
- На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины: один военнослужащий ранен07:49
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля07:30
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых