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На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии

25.07.2019 14:34
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На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии

Члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье. Сейчас четверо человек находятся в инфекционном отделении.
Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская область) отравились испорченной едой. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель, сообщает Корреспондент
Председатель ОИК сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо.
Официально за помощью врачей обратилось только 6 человек, сейчас 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома.
Люди точно не знают, из-за чего отравились, но предполагают, что вероятно проблемы из-за оливье, его ели все. Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.



Теги: Донбасс, отравление, Закарпатье, избирательная комиссия
 
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