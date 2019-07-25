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Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО

25.07.2019 19:02
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Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО

В Сети появилось новое видео нападения группы неизвестных на автомобиль с экс-президентом Петром Порошенко у здания Госбюро расследований (ГБР) в Киеве 25 июля.

Видео скандального инцидента обнародовал в YouTube канал "Новинач", передает "Диалог.UA".

В четверг, 25 июля, группа неизвестных атаковала авто, в котором ехал Порошенко в Киеве. Инцидент случился у здании ГБР, где экс-президент давал показания по делу о разворовывании средств на заводе "Кузня на Рыбальском". Только-только автомобиль с Порошенко в салоне тронулся, как к нему на капот влез мужчина. Охрана среагировала молниеносно - его сдернули с авто. К злоумышленнику на подмогу подбежали пособники, завязалась драка. Один из нападавших применил газовый баллончик, после чего провокаторы бросились бежать. За ними погнались охранники.

О том, задержаны ли нападавшие, пока информации нет. Сам Порошенко в результате инцидента не пострадал. Очевидцы утверждают, что при нападении получил ранение охранник экс-президента. Провокатор брызнул ему в лицо из газового баллончика.



Теги: Донбасс, Киев, ранение, драка, нападение, охрана , Порошенко, воровство
 
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