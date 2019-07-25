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Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко принял неожиданное решение после выборов в Верховную Раду.
По итогам голосования, он вместе с партией проходит в парламент Украины девятого созыва, но пока не планирует появляться на работе. Блогер Андрей Капустин в Facebook высмеял бывшего президента за его решение отдохнуть перед напряженным периодом, пишет Политека.
Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований и попросил перенести допрос, ведь он собрался в отпуск. 25 июля олитик без предупреждения ворвался в здание ведомства и потребовал провести процедуру на день раньше.
«Заявление Порошенко о том, что у него запланирован «долгосрочный отпуск» — это пять… Особенно, если учесть, что Зеленский хочет запустить работу нового парламента 24 августа… А Порошенко является официальным лидером партии, которая получает в этом самом новом парламенте 25 кресел… Кто-то верит, что Порошенко в своем «долгосрочном отпуске» будет разрабатывать тактику и стратегию будушей парламентской деятельности своей партии, которую поддержали лучшие представители электората?… Концентрированная, как говорится, соль земли», — иронично отметил Андрей Капустин.
Блогер напомнил, что Петр Порошенко любит отдыхать на Мальдивских островах, где однажды был замечен журналистами. А потому предупредил: главе «ЕС» лучше готовиться к неприятностям:
«Кстати, погоды на Мальдивах нынче не самые дивные стоят… +31 днем, +29 ночью, временами дожди и грозы… Да и вода, прогретая до +29-30 не особо освежает… Тем более, после киевской жары… Понятно, что выборы Порошенко могли изнурить… Ибо он уже не в том возрасте, чтобы орлом взлетать на колокольни… Не говоря о дегустациях разных сомнительных явств из пластиковой посуды… Да и вызовы на допросы в ГБР тоже не добавляли душевного равновесия».
Автор предположил, что хуже всего Петру Порошенко придется, если он таки выйдет на работу в Верховную Раду. Ведь попадает он туда совсем не в том статусе, к которому успел привыкнуть за пять лет президентства
Теги: Донбасс, отпуск, решение, Верховная Рада, Порошенко
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