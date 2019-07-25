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"Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ

25.07.2019 14:59
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"Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ

У Києві український воїн, який захищав Донбас від російських найманців, не захотів їхати в маршрутці по УБД.
Ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав український журналіст і блогер Тім Златкін. Неприємний інцидент викликав суперечки в мережі.
"Зараз на Дарниці в маршрутці пацан передав 16 грн за проїзд. Поруч його дівчина обурилася: - Чому не 8? У тебе ж УБД! Він цикнув на неї і обидва мовчки відвернулися. Я довго спостерігав за ним, як він дивиться вниз і ховає погляд від сторонніх. Так очі і не підняв. День, коли нам соромно, настав", – розповів Златкін.
Думки про те, що сталося розділилися: так одні пошкодували хлопця, висловивши повагу, а інші пояснили ситуацію небажанням воїна провокувати сварку.
"Я в маршрутках ніколи не показую. Ні не соромно. Просто не хочу ні з ким лаятися", "Не накручуй – не соромно. Я теж в маршрутці оплачую", "пздц... дожили... соромно перед пацанами", "Учасники бойових дій повинні себе поважати, в кінці кінців! З якого дива опускати очі?! Люди це заслужили!" – пишуть в мережі.

Источник Обозреватель.



Теги: Донбасс, Киев, маршрутка, воин
 
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