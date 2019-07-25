В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО

25.07.2019 22:35

В четверг, 25 июля, в Киеве неизвестные напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко., пишет Апостроф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп VIII созыва Владимир Арьев.

"Напали на автомобиль Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований и сбежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических "титушек"-спортсменов", - отметил он.