Выборы в Раду могут обернуться крупным скандалом: ЦИК может пойти на срочную меру

25.07.2019 16:07

Ситуация с подсчетом голосов на внеочередных выборах рискует обернуться крупным скандалом: стало известно, что в пяти округах может произойти повторный пересчет голосов. Члены комиссий на грани нервного истощения. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, пишет Диалог.UA.

Согласно ее данным, в пяти избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов. При этом ситуация сложилась критическая: члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или различные нарушения могут повлиять на принятие решения о проведении повторного подсчета. В рамках политического процесса уже открыты уголовные производства. При этом она добавила, что надежды на быстрое завершение процесса нет.