Зеленский шокировал депутатов своим решением: что произошло?

25.07.2019 12:09

Президент Украины Владимир Зеленский обязал каждого кандидата в депутаты, каждого депутата, каждого члена команды, подписать меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает from-ua.

В этом меморандуме указаны последствия того, если кто-то из депутатов «Слуги народа» или членов его команды возьмет взятку или будет пойман на коррупционных деяниях. Депутат автоматически не только отправится на зону и лишится неприкосновенности, но и возместит весь моральный и материальный ущерб нанесенный своими деяниями.

Помимо этого Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы.

«Эту процедуру (лишение мандата — ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени … Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний — теряете мандат», — рассказал Разумков.

Депутатов «Слуги Народа» лишили даже возможности быть не эффективными.