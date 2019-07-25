Последние новости раздела
- Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни17:23
- Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков16:45
- СБУ провела операцию по захвату российского танкера, блокировавшего украинских военных в Керченском проливе16:29
- Выборы в Раду могут обернуться крупным скандалом: ЦИК может пойти на срочную меру16:07
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»15:21
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ14:59
- На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии14:34
- Зеленский шокировал депутатов своим решением: что произошло?12:09
- В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу. ВИДЕО10:52
- ЦИК посчитала 99,76% протоколов - финальные результаты выборов в Раду удивили всех10:11
Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни
25.07.2019 17:23
В Кропивницком мужчина упал с дерева и погиб из-за полученных травм. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает from-ua.
В судебных материалах говорится, что пострадавший упал с дерева по месту жительства по собственной неосторожности. Он получил множественные травмы, в том числе перелом таза. Умер он в реанимационном отделении областной больницы.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Теги: Донбасс, Кировоград
Читайте также:
- Павел Нусс: Порошенко заставил Путина играть по своим правилам
- Заключенный, переданный боевиками «ЛНР», вышел на свободу
- В трех километрах от границы с Украиной армия РФ готовится к "учениям"
- Опозорился перед хозяином из Кремля: "грамотей" Захарченко отправил Путину письмо-поздравление со смешными ошибками
- В Донецке собрались ведущие мировые ученые
- Мэр Донецка ожидает приток иностранных инвестиций
- В «ДНР» назвали среднюю пенсию и число получателей минимальной17:06
- Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ15:52
- «Свое мы отмитинговали»: Ходаковский отреагировал на подготовку митинга в Донецке 13:27
- ВСУ продолжают громить "ДНР" на Донбассе: взорван еще один опорный пункт боевиков на передовой. ВИДЕО13:23
- «Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО13:10
- Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП12:51
- В Северодонецке подростки устроили стрельбу из пистолета12:42
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- В «ДНР»: Как выглядят окраины и центр Иловайска сегодня. ВИДЕО11:52
- Уничтожено скопление техники и десятки членов НВФ: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ11:32
- Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни17:23
- В «ДНР» назвали среднюю пенсию и число получателей минимальной17:06
- Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков16:45
- СБУ провела операцию по захвату российского танкера, блокировавшего украинских военных в Керченском проливе16:29
- Выборы в Раду могут обернуться крупным скандалом: ЦИК может пойти на срочную меру16:07
- Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ15:52
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»15:21
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ14:59
- На Закарпатье не могут подсчитать голоса из-за отравления членов комиссии14:34
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых