Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни

25.07.2019 17:23

В Кропивницком мужчина упал с дерева и погиб из-за полученных травм. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает from-ua.

В судебных материалах говорится, что пострадавший упал с дерева по месту жительства по собственной неосторожности. Он получил множественные травмы, в том числе перелом таза. Умер он в реанимационном отделении областной больницы.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.