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Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни

25.07.2019 17:23
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Жителю Кропивницка вылазка на дерево стоила жизни

В Кропивницком мужчина упал с дерева и погиб из-за полученных травм. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает from-ua.
В судебных материалах говорится, что пострадавший упал с дерева по месту жительства по собственной неосторожности. Он получил множественные травмы, в том числе перелом таза. Умер он в реанимационном отделении областной больницы.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.



Теги: Донбасс, Кировоград
 
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