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Финальные итоги выборов: ЦИК назвала 5 партий новой Рады, озвучив феноменальные результаты "Слуги народа"
Согласно данным обработки всех 100% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает больше всего голосов и с весомым отрывом побеждает на парламентских выборах в Украине.
В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги обработки 100% электронных протоколов на внеочередных парламентских выборах в Украине, передает "Диалог.UA".
Итак, в Верховную Раду попадают пять политических партий, среди которых пропрезиденсткая политсила "Слуга народа" набирает рекордное количество голосов. Соответствующие данные появились на сайте Центральной избирательной комиссии.
За "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 097 голосов).
Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 087 голосов).
"Батькивщина" набрала 8,18% (1 млн 196 тыс. 258 голосов). "Европейская солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс. 475 голосов).
А "Голос" набрал 5,82% (851 тыс. 669 голосов).
За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Список партий, которые проиграли выборы, выглядит следующим образом:
"Радикальная партия" (4,01%),
"Сила и честь" (3,82%),
"Оппозиционный блок" (3,03%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41%),
"Партия Шария", набравшая 2,23%,
ВО "Свобода" с результатом 2,15%,
"Гражданская позиция", за которую проголосовали 1,04% избирателей, менее 1% голосов набрали "Партия зеленых" (0,66%) и партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).
Теги: Донбасс, парламент, выборы, ЦИК, Верховная Рада
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