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Снова дожди и грозы. Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды

26.07.2019 10:49
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Снова дожди и грозы. Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.
В северных областях ливни. Температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.



Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
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