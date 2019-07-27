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Богдан "пошутил" о новом премьер-министре и взбудоражил всю Украину
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан неоднозначным сообщением в соцсети "намекнул" о новом премьер-министре. "Шутка" Богдана вызвала бурную реакцию у украинцев, передает "Диалог.UA".
Один из ближайших соратников президента Зеленского, глава его Офиса Богдан, в Facebook опубликовал провокационное фото. На нем он обнимается с Зеленским и популярным юмористом "Квартала 95" Евгением Кошевым. "Президент, глава ОПУ, и Премьер-Министр (авторские орфография и грамматика сохранены - ред.)", - подписал он фото, "намекнув", что новым главой правительства может стать Кошевой.
Некоторым такая идея понравилась, некоторые пришли от нее в ужас. Многие приняли сообщение за шутку и посмеялись. Прокомментировал скандальный пост Богдана, среди прочих, известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Ему шутка не показалась смешной. На парламентских выборах президент получил большинство мест и теперь вполне может "продавить" такое назначение. "Могут себе позволить прикалываться. А вдруг правда? Все ж в их руках", - написал политтехнолог.
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, шутка, Квартал 95, соцсети, Зеленский
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