Девочка нашла труп на берегу Днепра в Киеве. ВИДЕО

27.07.2019 20:52

В субботу, 27 июля, киевская школьница обнаружила страшную находку. На столичных Осокорках, 103-й Садовой линии на берегу Днепра лежал труп.

Тело женщины частично находилось в воде, сообщает glavred.info.

Как удалось выяснить копам, ученица шестого класса, которая живет неподалеку, увидела тело женщины. Она сказала об этом взрослым, которые и вызвали полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть. Также на берегу нашли тапочки и личные вещи, которые, возможно, принадлежат погибшей.

К слову, во время осмотра тела правоохранители не увидели следов насильственной смерти.