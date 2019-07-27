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Европейцы готовы давать деньги Украине, поставили Зеленскому только одно условие
Украинские граждане, которые поддерживали все эти годы сближение Украины с ЕС и НАТО рано опустили руки и огорчились, рассуждая о том, что теперь этот процесс будет заморожен. Действительно, Зеленский и его команда после триумфальной победы «Слуги народа» будут иметь в своих руках полную власть, включая институт президента, парламент, Кабмин, весь силовой блок, контроль над госпредприятиями, но есть одно «но», что может не позволить президенту резко развернуть страну на 180 градусов или отказаться от проведения реформ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Павел Казарин.
Он отмечает, речь идет о том, что после 2014-го года Украина стала сильно зависима от «западной тумбочки с деньгами». Без макрофинансовой помощи украинская экономика просто не выживет. Европейцы, в свою очередь, поздравили Владимира Зеленского с победой и заверили, что готовы продолжить сотрудничество с Украиной. Более того, готовы даже его усилить и повысить макрофинансовую помощь, но взамен хотят активности в проведении реформ.
По словам Павла Казарина, у Зеленского теперь есть монобольшинство в Верховной Раде, будет свое правительство. Рассказывать о том, что не удалось договориться с Радой для проведения той или иной реформы больше не получится. Поэтому команде Зе остается два варианта – или проводить реформы и развивать страну, или просить денег у России и ждать новый Майдан.
Теги: Донбасс, деньги, Европа, Зеленский
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