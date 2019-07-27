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Генерал предупредил: украинцам надо готовиться к мобилизации

27.07.2019 15:13
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Генерал предупредил: украинцам надо готовиться к мобилизации

Задержание Службой безопасности Украины российского танкера "NEYMA" совершенно оправдано.
"Я полностью поддерживаю усилия Украины. Это судно, которое использовалось для задержания, издевательств над нашими гражданами, в их действиях есть состав преступления – преступления против украинского государства, против украинских моряков, и они должны нести ответственность", – сказал в комментарии экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, передает from-ua.
Говоря о возможном ответе России на этот шаг Украины, он заметил: "Если бояться ответных шагов, то так мы потеряем всю Украину".
В этом контексте генерал обратил внимание на признаки "российского наступления" на политическом поле Украины, на появление в новом составе Верховной Рады сил, преследующих цель "разрушения существующей Конституции".
"Защищать свою землю и не проявлять мужества – так не бывает", – подчеркнул Скипальский.
Он также не исключил и сугубо военного ответа РФ. "Мы находимся в состоянии войны. Ничего не исключено. Агрессор не скрывает цели уничтожить наше государство. Послушайте заявления их политиков, депутатов и так далее. Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", – заявил генерал.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, мобилизация, наступление
 
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