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"Хватит хе*ней заниматься, еду до шефа": в Днепре КОРД повязал копов, остановивших джип генерала
27.07.2019 10:49
В Днепре произошел скандал с начальником областного главка полиции Виталием Глуховерей.
Патрульных доставили на разборки к начальнику ГУ НП Днепропетровской области, сообщает glavred.info.
Патрульные полицейские остановили элитный внедорожник генерала после того, как он нарушил ПДД. После этого водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с генералом, действуя по закону.
После этого на место прибыла группа спецназа КОРД и задержала патрульных, посмевших остановить джип генерала. Кроме того, задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.
Теги: Донбасс, полиция, ПДД, Днепр, патруль, генерал, КОРД
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