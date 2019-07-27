"Хватит хе*ней заниматься, еду до шефа": в Днепре КОРД повязал копов, остановивших джип генерала

27.07.2019 10:49

В Днепре произошел скандал с начальником областного главка полиции Виталием Глуховерей.

Патрульных доставили на разборки к начальнику ГУ НП Днепропетровской области, сообщает glavred.info.

Патрульные полицейские остановили элитный внедорожник генерала после того, как он нарушил ПДД. После этого водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с генералом, действуя по закону.

После этого на место прибыла группа спецназа КОРД и задержала патрульных, посмевших остановить джип генерала. Кроме того, задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.