Исторический разговор с Трампом: Зеленский получил интересное предложение, всплыли новые подробности

27.07.2019 16:31

Стали известны подробности важного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Деталями поделился представитель Соединенных Штатов при Европейском Союзе Гордон Сондланд, передает Политека.

В частности, представитель Белого дома рассказал, что во время телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон.

Гордон Сондланд также сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский, с которым он встретился в Киеве 26 июля, быстро нашел общий язык с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в рамках телефонного звонка.

«Вчера Зеленский довольно долго общался с Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора, который прошел очень успешно. Они сразу нашли общий язык», – заметил представитель США при Евросоюзе.

По его словам, в конце разговора президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Белый дом в срок, «который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем».

Ранее сообщалось, что 25 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил, что уверен в том, что новое правительство сможет в короткие сроки «улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».