Как "Лига смеха" в Одессе "мочила" Порошенко на "потеху" Зеленскому. ВИДЕО

27.07.2019 21:10

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля в Одессе посетил новый концерт своего детища - "Лиги смеха". На шоу было полно острой политической сатиры, однако не о Зеленском, а о его предшественнике Петре Порошенко.

Репортаж об одесской "Лиге смеха", которую почтил вниманием Зеленский, опубликовало местное издание "Думская", передает "Диалог.UA".

Узнав, что Зеленский едет в Одессу на Летний кубок "Лиги смеха", мы решили непременно увидеть это зрелище. Интересно ведь посмотреть, как ставший президентом комик, который был бессменным ведущим этого шоу, будет вести себя в новом статусе, как будут реагировать зрители и изменится ли сама программа. Отправили делать репортаж штатного порохобота Арину Краснову. Ей и передаем слово. "Нам запретили сегодня приглашать журналистов", — ответили нам на вопрос об аккредитации в пресс-службе "Летнего театра Морвокзала". Что ж. Запретили так запретили. Что мы, билет не сможем купить, что ли? Сколько там он может стоить — гривен 200- 500? Какие вопросы. Смотрим на сайте — однако! Недорогих билетов, которые стоили 300-500 гривен с местами в конце зала под открытым небом, уже не было и в помине. Да и вообще, билеты были почти все раскуплены. Остались несколько вариантов по 1390, 1490 и 1690 грн. Надеемся, это стоит того. Купили во втором ряду за фанзоной. К 18 часам площадь возле морвокзала была оккупирована зрителями. Людей запускали через металлоискатели и просили показать содержимое сумок. Народ покорно выполнял все требования. Оказалась также, что нельзя с собой в зрительный "зал" - сконструированную возвышенность с ковролином и простенькими стульями - проносить бутылки, стаканы и прочие емкости. "А раньше всегда можно было. Что такое?" — бузил мужчина с пивом в пластиковом стаканчике. "Сегодня нельзя, извините. Это для безопасности. Допивайте тут", — извиняющимся тоном сообщила одна из контролеров. Хотя от кого тут спасать Зеленского? Тут своя атмосфера и все свои — и "лигосмеховцы", и официальные представители Зе-команды в Одессе, и им сочувствующие. Итак, шоу начинается. Просят занять всех своим места. Справа от сцены видна суматоха — идет Зеленский вместе с сыном, женой и верным Андреем Богданом. Избиратели встречают гаранта одобрительными возгласами, как по команде включают кнопочки на телефонах и снимают происходящее. Зеленский приветствует всех в ответ и занимает место в первом ряду фанзоны.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтоб ему было завидно", — в шутку предупредил участников команды Евгений Кошевой, который после повышения Зеленского стал новым ведущим "Лиги смеха". Зеленскому завидно не было. Наоборот, наверняка он получал удовольствие от того, что стебались не над ним, а над бывшим президентом Порошенко, над людьми из "24%", а также от комплиментарных шуток в свой адрес по поводу того, как он жестко обходится с чиновниками, мэрами городов и губернаторами.

"Гоцман — гроза всех бандитов. Это как Зеленский, только в Одессе", — пояснил со сцены парень, изображающий знаменитого одесского милиционера. (Постойте, какое-то дежавю. В какой-то другой стране мы такое уже видели. Только там передача называется иначе, хотя президента тоже зовут Владимир). Словом, юмор был насквозь пропитан политикой, кроме Порошенко, прошлись по Юлии Владимировне, по мэру Кличко ,так сказать, фиксировали в умах "лигасмеховцев", кто хороший, а кто плохой. Только Зеленского не трогали. Сидящие в зале благополучные, интеллигентные люди, которые спокойно раскошелились на билеты по 50 долларов за полуторачасовое шоу, воспринимают все на ура. Кто-то даже ухохатывался во все горло. Не исключено, что сегодня на сцене выступали будущие депутаты, мэры городов и министры. Образование ни к чему. Главное — это участие в "Лиге смеха". К слову, глава Офиса президента Андрей Богдан уже запостил на своей странице в "Фейсбуке" фотографию, где он с Евгением Кошевым и Владимиром Зеленским, а на ней подпись "Президент, Председатель ОПУ и премьер-министр".