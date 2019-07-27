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Суд Киева приостановил реформу питания ВСУ — Бирюков
27.07.2019 08:32
Окружной административный суд Киева, 16 июля приостановил действие приказа Министерства обороны о проведении реформы питания в Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщил волонтер, экс-советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков в Facebook, опубликовав фото решения суда, передает donpress.com.
«Помните реформу питания в армии? На фотке - это на страничке Главного управления управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ периодически выкладывают фотоотчеты из тех частей, которые на новую систему перешли. Половина армии, если кто забыл. Вторую должны были в этом году. Ага, как же. Киевский окружной суд приостановил. Ибо нефиг», — написал волонтер.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, суд, питание, реформа, ВСУ, Порошенко, Минобороны
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