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В Белой Церкви проходит масштабная спецоперация
27.07.2019 13:28
Полиция Киевской области проводит обыски в Белой Церкви в связи с выявлением организованной преступной группы (ОПГ).
Об этом сообщает начальник полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает donpress.com.
По его словам, сейчас в городе правоохранители проводят 50 обысков, а также задержание членов выявленной ОПГ.
Однако детали полицейской операции пока не разглашаются.
Теги: Донбасс, Белая Церковь, полиция, Киевская область, обыск, спецоперация, преступники
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