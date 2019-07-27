"Все деньги вбухали в стаканы": сеть шокирована фото ржавой "скотовозки" Укрзализныци

27.07.2019 12:48

В сети в очередной раз обратили внимание на жуткое состояние вагонов Укрзализныци. Электричка Киев-Казатин шокировала своим состоянием: ржавая дырявая прошивка, трещины, темные и грязные окна.

На своей странице в Facebook лора Манек назвала такое средство передвижения "скотовозкой", и посочувствовала тем, кому каждый день приходиться ездить на таком транспорте, передает glavred.info.

"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев - Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день...", - возмутилась Лора Манек.

В комментариях обратили внимание на то, что глава Укрзализныци Евгений Кравцов зарабатывает почти миллион гривен, госкомпания по нереальным ценам закупает подарочные наборы посуды, а вот отремонтировать составы денег нет.

"Зарплата руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова составляет 920 тыс. гривен", - отметила Василиса Киевская.

"Денег на ремонт и покраску не хватило. Все деньги вбухали в стаканы и подстаканники. 2000 грн за каждый!", - написал Artem Trumpet.

"Это ж гиперлуп?", - пошутил Игорь Пасько.

"Капец просто. Неужели так дорого хоть перекрасить. Печально, что мы привыкаем жить в таком мусоре", - считает Инна Делорина.

"Первая причина – это я, а вторая – все мои друзья", -ответил Алекс Скоромный на пост фотографией главы Укрзализныци Евгения Кравцова.