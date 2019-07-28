Дожди с похолоданием и резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю

28.07.2019 21:59

Июльский зной, который пришел в Украину перед выходными,продержится еще до понедельника. Вслед за ним придут грозовые дожди, а уже со среды температура воздуха снова понизится. При этом местами ночью перепады будут составлять до 15-16 градусов. Об этом сообщает Сегодня.

Так, в понедельник, 29 июля, по всей территории Украины будет знойная и практически сухая погода. В среднем воздух прогреется до +29-31 градуса, на юге местами до +34. Дожди возможны в некоторых регионах западных областей.

А уже во вторник, 30 июля, синоптики обещают грозовые дожди почти по всей территории страны. Исключением будут лишь южные регионы. Вместе с дождями придет и снижение температуры по всей Украине в среднем на 2-4 градуса.

В среду, 31 июля, дожди останутся лишь на западе Украины. На остальной территории без осадков, но облачно. Температура воздуха понизится в целом еще на пару градусов.

Уже в четверг, 1 августа, будет ощутимое похолодание. Ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся в сего до +10 градусов. Днем температура воздуха даже на юге страны не будет превышать +26. Местами до +28. На западе страны снова дождливо.

В пятницу, 2 августа, погода будет схожа с предыдущим днем. Дожди продвинутся вглубь к востоку Украины. Но с юга придет потепление. Как ночью, так и днем, температура повысится в целом на 2-3 градуса по сравнению с предыдущими сутками.