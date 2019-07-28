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Еще немного жары: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

28.07.2019 15:11
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Еще немного жары: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

В понедельник, 29 июля, в Украине установится жаркая погода.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Апостроф.
"Температура воздуха будет достигать и иногда превышать +30 градусов. Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волыни - Ровенщины до Сумщины - Харьковщины.И еще вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях", - отметила она.
По словам Диденко, на большей части территории страны будет сухая солнечная погода.
Стоит отметить, что в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что уже во вторник, 30 июля, температура воздуха в стране начнет снижаться.
Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.



Теги: Донбасс, дождь, жара, прогноз погоды
 
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