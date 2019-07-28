Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска

28.07.2019 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска

Украинцы могут потерять жилье из-за задолженности перед поставщиком коммунальных услуг.
Об этом рассказал специалист в области ЖКХ Андрей Никончук, передает from-ua.
Не секрет, что в Украине немало людей либо задерживают выплаты по ЖКХ, либо имеют долги по платежкам. К такой печальной ситуации привела не просто нездоровая экономика страны, это результаты многолетнего тотального обнищания украинских граждан, которое продолжается десятилетиями. В последнее время ситуация начала исправляться, и вступление Владимира Зеленского на пост президента Украины может улучшить общую картину еще сильнее, но пока многие украинцы остаются в зоне риска потерять свое жилье.
Согласно информации, полученной от эксперта, граждане Украины в случае долгов по ЖКХ могут быть принудительно лишены жилья. Это может произойти уже в том случае, если общая сумма неуплаченного долга вырастет до размера двадцати минимальных зарплат. Данная сумма составляет восемьдесят четыре тысячи гривен. С одной стороны, это, мягко говоря, немало. Но с другой, если уж долг приближается к такой опасной отметке, то покасить задолженность не так-то просто.
Никончук утверждает, что поставщик коммунальных услуг имеет право инициировать судебное производство в отношении должника в том случае, если общая сумма задолженности перевалила за восемьдесят четыре тысячи гривен и продолжает увеличиваться. Не факт, что поставщик захочет непременно взыскать сумму долга с каждого такого должника, но данное право у него есть. Помимо этого, во время судебного производства, поставщик коммунальных услуг обладает правом обратиться к судьям с просьбой наложить арест на имущество ответчика.
В случае, если события уже предприняли подобный оборот, право собственности над жильем должника действительно может перейти к поставщику жилищно-коммунальных услуг. До этого лучше просто не доводить дело, стоит найти средства на погашение долга. Разумеется, есть возможность взять кредит в банке, что тоже не является поводом для радости. Но, с другой стороны, это может позволить сохранить жилье.



Теги: Донбасс, квартиры, риск, коллектор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх