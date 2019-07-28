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Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план "Перехват"

28.07.2019 13:32
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Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план "Перехват"

В Запорожской области, в селе Долинское Мелитопольского района, шесть человек, вооруженных автоматами, совершили разбойное нападение: они ворвались в частный дом, и, угрожая хозяину расстрелом, завладели крупной суммой, украшениями и угнали дорогой внедорожник.

Добычей преступников стало более полумиллиона гривен, драгоценности и золотые украшения, а также внедорожник марки Audi Q7, стоимостью более миллиона гривен, сообщает "Голос Запорожья".

Нападение на дом местных фермеров произошло около 22 часов, когда неизвестные ворвались в помещение и, угрожая расстрелом хозяевам, завладели ценностями, которые сумели найти.

На территории Запорожской области был объявлен план "Перехват", а полицейские выясняют личности нападавших. Копы предупредили местных жителей о том, что подозреваемые вооружены и опасны.



Теги: Донбасс, Мелитополь, полиция, банда, Audi, Запорожская область, внедорожник, фермер, разбойное нападение
 
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