Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план "Перехват"

28.07.2019 13:32

В Запорожской области, в селе Долинское Мелитопольского района, шесть человек, вооруженных автоматами, совершили разбойное нападение: они ворвались в частный дом, и, угрожая хозяину расстрелом, завладели крупной суммой, украшениями и угнали дорогой внедорожник.

Добычей преступников стало более полумиллиона гривен, драгоценности и золотые украшения, а также внедорожник марки Audi Q7, стоимостью более миллиона гривен, сообщает "Голос Запорожья".

Нападение на дом местных фермеров произошло около 22 часов, когда неизвестные ворвались в помещение и, угрожая расстрелом хозяевам, завладели ценностями, которые сумели найти.

На территории Запорожской области был объявлен план "Перехват", а полицейские выясняют личности нападавших. Копы предупредили местных жителей о том, что подозреваемые вооружены и опасны.