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Премьер России Медведев прибыл в оккупированный Крым: МИД Украины выразило протест
В оккупированный Россией Крым прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. В связи с этим МИД Украины выразило протест.
Такую информацию сообщили в пресс-службе министерства, передает segodnya.ua.
"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель „визита" — участие в параде оккупационного флота России", — говорится в сообщении.
"Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украине как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", – отмечают в МИД.
Также в министерстве подчеркнули, что всю ответственность за негативные последствия от деятельности российских оккупационных администраций в Крыму возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, протест, Медведев, МИД, флот, парад
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