Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"

28.07.2019 18:30

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор, а ныне - лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили озвучил свои планы на возвращение в Одессу.

"На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития", - написал он на своей странице в социальной сети, передает glavred.info.