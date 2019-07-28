СМИ: Ливия ракетами сбила два украинских Ил-76 - первые подробности

28.07.2019 17:32

В Ливии потерпели крушение сразу два украинских военно-транспортных самолета "Ил-76". Их уничтожили ракетными ударами.

О сбитых в Ливии украинских самолетах рассказало издание "Зеркало недели", передает "Диалог.UA".

В Ливии, где идет гражданская война, были сбиты аж 2 украинских транспортника Ил-76. Уничтожила самолеты одна из сторон конфликта ракетными ударами. Известно, что один Ил-76 был сбит прямо в аэропорте Эль-Джуфра. Упоминается также аэропорт Мисураты. Они контролируются силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Учитывая это, скорее всего, удар нанесли правительственные войска Ливии.

Есть информация, что уничтоженные Ил-76 принадлежали некой частной украинской компании. Они перевозили оружие, предоставленное Турцией одной из сторон конфликта. В качестве посредника в этом деле выступила ОАЭ. По неподтвержденным данным, оба самолета пилотировали украинские экипажи. Есть также информация о погибшем капитане из Мелитополя. Судьба остальных пилотов неизвестна.