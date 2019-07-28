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Украинских военных оставили без самого необходимого — вооружения: что происходит
Воздушные Силы Украины были вынуждены отказаться от закупки комплексов мультимедийных тренажеров расчетов ЗРК «Бук-М1», так как были сокращены расходы на осуществление закупки товаров, работ и услуг, сообщает from-ua.
Такие цифровые тренажеры имитируют работу на зенитных ракетных комплексах «Бук-М1». Первой такие комплексы должна была получить 96-я бригада ПВО, которая дислоцированная в Киевской области.
Так, всего планировалось приобрести комплексы для обучения по обслуживанию самоходной огневой установки за 3,2 млн грн, пункт боевого управления за 2,125 млн, станции обнаружения целей за 532 тыс. грн, а также комплекс моделирования боевой обстановки и воспроизведения единого информационного пространства для обучения расчетов дивизиона стоимостью 2,137 млн грн.
Решение о прекращении закупок приняли 25 июля. На заседание тендерного комитета 96-й ракетной бригады, в рамках которого было принято решение об отмене указанных торгов в связи с сокращением расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг. Был также опубликован протокол заседания тендерного комитета военной части А2860. Отметим, что комплекс «Бук-М1» не состоит на вооружении указанной военной части.
Теги: Донбасс, военные, сокращение, вооружение
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