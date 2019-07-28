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Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной

28.07.2019 17:07
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Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной

Международный аэропорт Симферополя готов возобновить авиасообщение как с Украиной, так и с любой другой страной мира.

Глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк считает, что возобновление авиасообщения прежде всего выгодной самой Украине, передает glavred.info.

"Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приема рейсов из ближнего и дальнего зарубежья. Крым гостеприимный регион и ждет иностранного туриста", — отметил Черняк.
Отметим, в декабре 2014 года Украина прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. С тех пор поезда, не доезжая до границы, останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), переходят границу и оттуда добираются к месту назначения.
Кроме того, прекращено движение грузового транспорта через границу, легковые автомобили через нее пропускают.



Теги: Украина, Донбасс, аэропорт, Крым, Симферополь, туризм, граница, транспорт, курорт, авиация
 
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