Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети

28.07.2019 19:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский стал жертвой очередного конфуза и "переименовал" Днепропетровскую область.

В социальной сети Facebook Зеленский прокомментировал скандал вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери. При этом в своем сообщении он допустил ошибку и назвал область Днепровской вместо Днепропетровской.

Казус мгновенно подхватили пользователи социальных сетей и распространили скриншот с ошибкой Зеленского в сообщении, передает dialog.ua.

При этом журналисты отмечают, что с момента публикации прошли почти сутки, однако пресс-служба Зеленского исправлять ошибку не спешит. При этом пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку и начали активно комментировать казус.



Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровская область, ошибка, переименование, скриншот, казус, соцсети, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх