Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети

28.07.2019 19:59

Украинский президент Владимир Зеленский стал жертвой очередного конфуза и "переименовал" Днепропетровскую область.

В социальной сети Facebook Зеленский прокомментировал скандал вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери. При этом в своем сообщении он допустил ошибку и назвал область Днепровской вместо Днепропетровской.

Казус мгновенно подхватили пользователи социальных сетей и распространили скриншот с ошибкой Зеленского в сообщении, передает dialog.ua.

При этом журналисты отмечают, что с момента публикации прошли почти сутки, однако пресс-служба Зеленского исправлять ошибку не спешит. При этом пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку и начали активно комментировать казус.