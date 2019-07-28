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Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
28.07.2019 19:59
Украинский президент Владимир Зеленский стал жертвой очередного конфуза и "переименовал" Днепропетровскую область.
В социальной сети Facebook Зеленский прокомментировал скандал вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери. При этом в своем сообщении он допустил ошибку и назвал область Днепровской вместо Днепропетровской.
Казус мгновенно подхватили пользователи социальных сетей и распространили скриншот с ошибкой Зеленского в сообщении, передает dialog.ua.
При этом журналисты отмечают, что с момента публикации прошли почти сутки, однако пресс-служба Зеленского исправлять ошибку не спешит. При этом пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку и начали активно комментировать казус.
Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровская область, ошибка, переименование, скриншот, казус, соцсети, Зеленский
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