Журналист призвал Украину срочно готовить армию для вторжения в Россию: ситуация быстро накаляется

28.07.2019 15:38

Украинский журналист и бывший шеф-редактор украинской версии Forbes и боец 95 бригады ВСУ Максим Кухар публично выдвинул предложение осуществлять подготовку украинской армии для поддержки демократии в России после создания там "переходного Демократического правительства народного доверия в РФ".

Об этом Кухар написал на своей странице в социальной сети после акции протеста в Москве, которая накануне разгорелась в российской столице, передает dialog.ua.

Кухар считает, что Украина должна сделать официальное заявление о готовности поддержать новое российское правительство с помощью подразделений украинской армии. Журналист отметил, что переходное правительство может быть создано с целью проведения в России досрочных выборов и люстрации в отношении окружения действующего президента Путина. Журналист отметил план действий для армии Украины, который мог бы пригодиться в случае обострения ситуации внутри России. "К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ, чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ", - написал он на своей странице в социальной сети.