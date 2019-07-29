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Боец Нацгвардии выстрелил себе в голову в здании суда в Одессе

29.07.2019 19:42
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Боец Нацгвардии выстрелил себе в голову в здании суда в Одессе

Стало известно о том, что в Одессе в помещении суда случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб человек. Так, сегодня, 29 июля, в Одессе в Киевском райсуде военный попытался совершить попытку суицида.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Думская".

Как сообщается, выстрел услышали его коллеги, которые несли службу. В результате оперативных действий в одном из помещений было обнаружено тело парня с огнестрельным ранением головы. Его в экстренном порядке доставили в больницу. Отмечается, что солдат Национальной гвардии Украины выжил и сейчас врачи пытаются его спасти. Также известно, что по данному факту начали служебное расследование. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы. По мнению правоохранителей, пострадавший пытался совершить суицид. На месте инцидента была найдена предсмертная записка нацгвардейца.



Теги: Украина, Донбасс, Одесса, ранение, суд, суицид, больница, нацгвардия
 
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