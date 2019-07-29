- Чего так сильно боится Путин: Портников раскрыл один из самых главных страхов Кремля07:30
- Дожди с похолоданием и резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю21:59
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку19:41
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети19:19
- Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов" 18:30
- Премьер России Медведев прибыл в оккупированный Крым: МИД Украины выразило протест17:48
- СМИ: Ливия ракетами сбила два украинских Ил-76 - первые подробности17:32
- Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной 17:07
- Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска16:50
- Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу 16:30
Чего так сильно боится Путин: Портников раскрыл один из самых главных страхов Кремля
К расследованию уголовного дела "о препятствовании работе" избирательных комиссий Москвы подключилась Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.
Присутствие чекистов в расследовании, главная цель которого - запугать оппозиционных активистов, попытавшихся баллотироваться в Московскую городскую думу – нужна, чтобы выяснить источники "иностранного финансирования" и пресечь саму возможность столичного "Майдана", пишет Виталий Портников для detaly.co.il, передает dialog.ua.
Не нуждается в доказательствах тот факт, что российское руководство после событий в Украине 2013-2014 годов опасается Майданов примерно также, как перед этим опасалось повторения в России "арабской весны". Достаточно посмотреть программы российского телевидения последних лет и заметить, сколько времени в политических передачах и новостях уделяется Украине и доказательству ее государственной несостоятельности. Достаточно вспомнить об аннексии Крыма и войне на Донбассе, чтобы увидеть, какие усилия приложил Кремль для того, чтобы убедить россиян в бессмысленности и рискованности любых "бунтов" против властей. Но тогда в борьбе Кремля и московской мэрии с оппозиционными политиками можно увидеть очевидную логику - и понять, почему в происходящем участвует ФСБ. Успех украинских Майданов 2004-го и 2013-2014 годов связан не только с готовностью граждан протестовать против фальсификации выборов и отказа руководства страны от курса на европейскую интеграцию. В каждом случае народное движение опиралось на политическое представительство. Оппозиция была представлена в парламенте страны большими фракциями и могла участвовать в переговорном процессе с властями. Люди, которые приходили на эти переговоры, были не просто посланцами площади. Это были народные депутаты, люди, в разное время занимавшие высшие должности в государстве - как бывший премьер-министр Виктор Ющенко в 2004 году или бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк в 2013-2014 годах. От таких людей нельзя было просто так отмахнуться, они могли встречаться с зарубежными дипломатами, обладали собственными контактами в мире. Им не нужно было "зарубежное финансирование", потому что с ними могли говорить лидеры западных стран, с которыми они на равных общались во время своего пребывания у власти. В России, конечно же, ничего такого и в помине нет. Публичное поле страны практически выжжено. Высокопоставленные политики прошлых лет, которые придерживаются альтернативных взглядов, не могут и мечтать о представительстве в Государственной Думе. Михаил Касьянов руководит небольшой оппозиционной партией. Борис Немцов накануне своей гибели чудом стал депутатом местного самоуправления. Если оппозиционера избирают мэром - его отправляют в отставку или сажают. В самой Госдуме путинских времён - чудовищный симбиоз "Единой России" и партий-сателлитов, которые изображают оппозицию настолько неловко, что сами себе не верят. И в этой ситуации, конечно же, самое важное для режима - не допустить появления самостоятельного политического представительства граждан. С точки зрения Владимира Путина, само существование такого представительства могло быть главной ошибкой Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Потому что Майдан - это симбиоз народного протеста и политического представительства. Потому что в Украине всегда была "другая" элита, которая могла представлять интересы и требования тех, кто не согласен с властью. Сам факт участия группы независимых кандидатов в выборах в Московскую городскую думу мог бы стать первым, пусть и очень робким шагом к формированию такой элиты. И тогда нужно согласиться, что "закатывая под асфальт" этих людей и не давая им возможности ни участвовать в выборах, ни протестовать против действий столичных избиркомов Кремль, действительно, предотвращает Майдан.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, расследование, финансирование, уголовное дело, ФСБ, Майдан, Госдума
- Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть
- Блогер: если завтра в Киеве Путин начнет собирать Майдан против барыг и олигархов, у него не будет проблем с добровольцами
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат
- Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины
- "Только уголовное дело", - Путин резко ответил по обмену пленных моряков Украины, переведя стрелки на Медведчука
- На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО22:19
- Оккупационные «власти ЛДНР» заставляют людей получать «паспорта РФ»21:41
- В районе н.п. Никишино мужчина подорвался на противотанковой мине20:58
- В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв20:43
- В ОРДО назвали лучший ресторан «республики»20:22
- ВСУ ликвидировали под Горловкой предателя "Клина": опасный боевик стал "грузом 200"18:50
- «Руины готовы к съемкам фильма по мотивам Кинга»: горловчанин показал один из спальных районов Горловки. ВИДЕО18:08
- На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"16:11
- В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок14:48
- В Донецке отмечают День крещения Руси: опубликовано фото богослужения14:31
- Чего так сильно боится Путин: Портников раскрыл один из самых главных страхов Кремля07:30
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма22:39
- На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО22:19
- Дожди с похолоданием и резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю21:59
- Оккупационные «власти ЛДНР» заставляют людей получать «паспорта РФ»21:41
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- В районе н.п. Никишино мужчина подорвался на противотанковой мине20:58
- В многоэтажке в Мариуполе прогремел взрыв20:43
- В ОРДО назвали лучший ресторан «республики»20:22
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака19:06
- Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача21:54
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку