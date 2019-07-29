Гороскоп на 29 июля: Девы будут в центре внимания, а Близнецам нельзя увлекаться

29.07.2019 08:11

Сейчас очень важно избегать любых конфликтов. Хотите знать, что вас ждет 29 июля? Эксперты

"Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет добиться желаемого, а для кого этот период будет непростым.

Овен

Вам нужно поставить перед собой максимально четкие цели. Вы сможете самостоятельно добиться желаемого, но только в том случае, если не будете хвататься за несколько дел одновременно. Не сходите с намеченного курса и тогда все получится.

Телец

Хороший день для начала нового дела, смело беритесь за новые задачи. Могут возникнуть неожиданные препятствия, особенно на работе, но вы сможете их преодолеть. Важно не опускать руки и действовать, тогда все пойдет по плану.

Близнецы

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Рак

Избегайте в этот день самокопаний и излишней самокритики. Лучше найдите, за что себя похвалить. Возможны приятные встречи и неожиданные знакомства. Постарайтесь проявить дружелюбие к коллегам и старым знакомым.

Лев

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать. Если хотите добиться большего, действуйте активнее.

Дева

Женщины этого знака окажутся в центре внимания противоположного пола. Все мужские взгляды будут прикованы к вам. Мужчины же 2 июня должны быть аккуратны в рабочих и материальных делах, ваше финансовое положение может пострадать.

Весы

Обаяние поможет вам добиться желаемого, но сильные эмоциональные всплески будут мешать. Отвлекайтесь от дел, которые вам неприятны. И не игнорируйте свою усталость, тело само подскажет, когда стоит взять отгул и выспаться хорошенько.

Скорпион

Новые знания будут радовать вас сильнее, чем обычно. Начните читать новую книгу или увлекитесь новым занятием. Также стоит урегулировать режим сна, сейчас вы наверняка ощущаете недосып. Хороший период для новых идей и планов.

Стрелец

Постарайтесь сконцентрироваться на делах, которые вам приятны. Не стоит слишком увлекаться рутиной, лучше прогуляйтесь с друзьями, займитесь приятными домашними хлопотами. В это время вам важно набраться сил и хороших эмоций.

Козерог

Домашний очаг наконец станет именно таким, каким вам хочется его видеть. Но только если вы сами приложите определенные усилия. Помните, мы имеем только то, что сами построили, особенно в отношениях между людьми.

Водолей

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих. Также вам стоит помириться с давним обидчиком.

Рыбы

Не стоит слишком зацикливаться на своих сомнениях. Проблемы, которые нельзя решить сразу, лучше отпустить. Вы не можете постоянно контролировать все, помните об этом. Эмоции стоит выпускать и не копить их в себе, тогда будете балансировать легко и мягко.