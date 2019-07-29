- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление18:57
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Украина останется без газа, у Зеленского сделали тревожное заявление: что произошло15:06
- В команде Зеленского рассказали, что хотят расширить число получателей субсидий14:10
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Силы неравны: озвучен тревожный прогноз по переговорам Украины с Россией12:28
- Война России с Украиной: эксперт рассказал об опасном моменте12:11
- Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке 11:30
Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?
По данным Пенсионного фонда, в Украине проживает 11,3 миллионов пенсионеров, из которых 2,5 миллиона получают минимальные выплаты. С июля этого года минимальная пенсия не может быть меньше 2 тысяч гривен. Как происходит их перерасчет, и когда ждать повышения остальным пенсионерам, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Кто получил надбавку?
После старта пенсионной реформы в октябре 2017 года правительство уже несколько раз проводило перерасчет пенсионных выплат. Осенью 2017-го повышение получили 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018 и 2019 годов пенсионные начисления выросли для бывших военных. А в марте этого года состоялась автоматическая индексация пенсий.
Повышение пенсий в июле этого года коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты и, соответственно, теперь имеют минимальную пенсию 1564 гривны. Теперь они будут получать не меньше 2 тысяч гривен. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет и мужчинах со стажем более 35 лет.
Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тысяч человек, подвергшихся инвалидности во время операции Объединенных сил на Донбассе.
По словам главы Пенсионного фонда Евгения Капинуса, дополнительные 643 миллионы гривен на повышение пенсий поступили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), который превысил плановые показатели, а также растаможки авто на еврономерах.
В Кабмине уверяют, что пересчет выплат проведут автоматически, без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда.
Несмотря на то, что повышение минимальной пенсии – это, несомненно, хорошая новость для многих украинцев, часть экспертов критикует правительство за подход к пенсионному обеспечению. Ведь средний размер пенсии по стране по состоянию на июль 2019 года – всего 3006 гривен. По мнению руководителя Института гражданских свобод Галины Третьяковой, нужно повышать все пенсии и не дискриминировать отдельные категории пенсионеров.
«Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь. Но не аргументированный выбор критериев «много» или «мало». Тот, кто отработал 35 лет, – это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев – это мало. А нынешняя формула расчета пенсий предусматривает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия», – объясняет эксперт.
Когда следующее повышение?
Следующая волна повышения пенсий должна состояться 1 марта 2020 года. Как уверяют в Кабмине, перерасчет не будет зависеть от состава нового правительства, ведь соответствующая норма зафиксирована в законе.
«Относительно динамики дальнейших увеличений минимальной заработной платы и пенсии, он будет уже зафиксирован в следующем государственном бюджете Украины на 2020 год. Единственное, что я могу точно сказать, что, согласно законам Украины, в частности пенсионной реформы, обязательно произойдет новое осовременивание и перерасчет пенсий с 1 марта 2020 года. Если новая власть не отменит этот перерасчет пенсий, не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат новое осовременивание 1 марта 2020», – уверяет вице-премьер-министр Павел Розенко.
Эксперты и политики отмечают, поскольку процесс формирования бюджета на следующий год происходит уже сейчас, есть возможности заложить увеличение выплат. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко настаивает, что минимальная пенсия должна быть не ниже 3094 гривен, и предлагает учесть это в бюджете на следующий год. Именно такая сумма установлена Министерством социальной политики как прожиточный минимум для пенсионеров независимо от рабочего стажа.
«Мы предложили сделать так, чтобы бюджет предусмотрел тот минимальный уровень, заложенный законом, и ниже которого нельзя платить, даже если человек имеет небольшой стаж работы», – настаивает Тимошенко.
Специалисты соглашаются, очень важно, чтобы пенсионеры не зависели от выборов или парламентских кризисов, и пенсионная система работала в соответствии с запущенной реформой. Существует устоявшаяся формула перерасчета пенсий, которая учитывает стаж и уровень заработной платы, которую получал пенсионер. Если пенсионная реформа будет продолжаться, то следующий важный шаг, который ждет украинцев, – это переход к накопительной системе пенсий.
Теги: Украина, Донбасс, перерасчет, пенсии
- Пенсии в Украине пересчитают в июле
- В Украине пересчитали пенсии работающим пенсионерам: названы цифры
- Стало известно, на сколько с 1 декабря вырастет минимальная пенсия
- В Кабмине сообщили, когда и на сколько поднимут пенсии
- В 2019 году будет проведен перерасчет пенсий — замглавы Пенсионного фонда
- Украинцев ожидают новые пенсии
- В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО16:09
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины15:51
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент14:29
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие13:16
- «На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО 12:45
- Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"11:52
- Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"10:09
- В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»09:51
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление18:57
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО16:09
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины15:51
- Ученые определили любимую группу крови комаров15:40
- Украина останется без газа, у Зеленского сделали тревожное заявление: что произошло15:06
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»10:28
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора