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Погода в Украине резко поменяется: синоптики дали прогноз на начало недели
Погода покажет свой характер в полной мере. Сначала будет жара, но уже в середине недели придут осадки. Температура воздуха в понедельник, 29 июля, прогреется до +33, передает Укргидрометцентр.
Осадки прогнозируют лишь в Карпатском регионе днем, на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°, сообщает "Диалог.UA". В Киеве 29 июля ожидается переменная погода. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°. В Киевской области в понедельник также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. Во вторник, 30 июля, по всей Украине, кроме юга, местами кратковременный дождь, гроза. В среду, 31 июля, преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе и ночью в южных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, 30 июля во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, на севере Левобережья 9-14°; днем 28-33°. 31 июля в Украине, кроме юга, 22-27°, на севере Левобережья местами 18-20°. В Киеве и области 30-31 июля переменная облачность. 30 июля местами кратковременный дождь, гроза; 31 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, 30 июля во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. Август начнется с дождей в западных областях. 2 августа осадки ожидаются и в северных регионах. Температура ночью 1 августа 10-16°, на юге до 21° в северных и восточных областях 7-13°; днем в южных областях 25-30°, на остальной территории 20-26°, 1 августа на севере Левобережья местами 17-19°. В Киеве и области 1 августа без осадков, 2 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 1 августа 8-13°, 2 августа 10-15°; днем 20-25°.
Теги: Донбасс, дождь, жара, прогноз погоды
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