Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"

29.07.2019 15:25

Украинский волонтер, один из организаторов движения "Армия-SOS", в прошлом - журналист, менеджер, предприниматель Юрий Касьянов высказался о том, что Шарий нанес Украине меньше вреда, чем Порошенко. Об этом сообщает replyua.net.

По мнению Касьянова, Шарий куда меньше вреда нанес Украине, нежели прошлый президент, "уничтоживший дух Майдана, растоптавший истинный патриотизм, проср**ший войну". "Порошенко, который украл миллиарды до войны, и наживался на крови будучи главнокомандующим, нравится?.. Вы, "патриоты", или трусы наденьте, или крестик снимите. А то ваше чувство справедливости, равно как и ощущение брезгливости, напрямую зависит от говна, в котором вы существуете. Если хозяйское — то всё путём. Хозяину можно и красть, и мародёрничать. А если Шарий — то держите агентов Кремля!.."– написал он.

Глава Офиса президента Андрей Богдан перед выборами в парламент заверял, что происходит "активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения госимущества, принятия незаконных решений и распоряжений".