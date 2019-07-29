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Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич

29.07.2019 16:06
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Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич

Вперше в історії українського парламенту у складі Верховної Ради буде 76% нових облич. Більшість переможців дострокових виборів вперше стали депутатами. При цьому серед них рекордна кількість непрофесійних політиків - зірок, представників шоубізнесу, спортсменів, журналістів та медійників.

 У липні держава підвищила виплати тим пенсіонерам, які мали найнижчі пенсії. Тепер вони отримуватимуть від 2 тисяч гривень. Які умови підвищення і чи чекати зростання соціальної підтримки іншим категоріям пенсіонерів, розібратись наші експерти.



Теги: Донбасс, люди, история, Верховная Рада
 
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