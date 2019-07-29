Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление

29.07.2019 13:34

«Институт национальной памяти» Владимира Вятровича — одна из самых коррумпированных структур предыдущей власти.

Об этом заявил будущий народный депутат от «Слуги народа», популярный блогер Макс Бужанский, пишет from-ua

«Там нет никакой идеологии. Он (Вятрович — ред.) ворует деньги в паре со своей супругой и другими сотрудниками — близкими родственниками, 75% наворованного отдавали наличными Петру Порошенко. Украинский институт нацпамяти — это одна из самых коррумпированных структур. Буду им заниматься», — сказал известный блогер.

Он также приводит пример «маразма», до которого дошла политика Вятровича-Порошенко.

«В этом году мы отмечаем 75 лет освобождения Украины. В прошлом году Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. Получается, что с одной стороны празднуем освобождение Советским Союзом от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз — оккупант. Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. Они выкачивали со страны деньги натравливая людей друг против друга. Это Институт разрабатывал целые схемы как натравить Одессу против Львова, Львов против Донецка и Луганска, Киев против Закарпатья и т.п. По сути они занимались самым настоящим сепаратизмом, стравливая людей между собой ради постоянных гражданских противостояний. Так намного легче воровать и заменить сознание людей идеологией 100-летней давности, вместо медицины, экономики, ИТ-технологий, спорта и образования», — приводит пример Бужанский.