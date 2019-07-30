Гороскоп на 30 июля: романтические волны у Весов и воспоминания у Рыб

30.07.2019 07:49

В это время многих ждут искушения и соблазны. Хотите знать, что вас ждет 30 июля? Эксперты

"Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно полагаться на интуицию, а кто должен действовать прагматично.

Овен

На вашем пути появится немало соблазнов и искушений. Не позволяйте себе лишнего и помните об осторожности. Также стоит обратить внимание на свой организм, сейчас вы легко можете переутомиться. Почаще бывайте на свежем воздухе.

Телец

Дружелюбие Тельцов поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу, иначе наделаете ошибок.

Близнецы

Вам стоит полагаться на собственную интуицию, сейчас она будет сильно обострена. Также займитесь своим здоровьем, в будущем оно может немного пошатнуться. Оставайтесь спокойны и уравновешены, иначе потеряете контроль.

Рак

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Лев

Вы можете легко добиться финансового успеха. Вероятен даже шанс внезапно разбогатеть, но не теряйте голову. Все шаги на финансовом поле следует тщательно обдумывать. И не забывайте о повседневных заботах, иначе они начнут накапливаться.

Дева

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Весы

В первой половине дня будут преобладать романтические вибрации, вам будет легко очаровать кого угодно. Дальше начнется благоприятный период для рабочих свершений, постарайтесь закончить как можно больше важных дел. И обязательно высыпайтесь.

Скорпион

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов. И не забывайте о семейном очаге.

Стрелец

Благоприятные перемены уже на пороге, не упустите их. Продумайте хорошенько, что вам нужно закончить в ближайшее время, хорошая организованность поможет быстрее достигнуть успеха. Также это хорошее время для планирования отпуска и различных поездок.

Козерог

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей. Будьте мудрее.

Водолей

Постарайтесь оценить ситуацию и хладнокровно разложить все по полочкам. Вечером хорошо будет расслабиться и посидеть у огня или за чашечкой чая. Ваши идеи совсем скоро начнут воплощаться в реальность, сейчас вы на пороге больших свершений. Отдохните перед началом нового пути.

Рыбы

Не позволяйте старым воспоминаниям вас контролировать. Вы сами решаете, каким будет ваше будущее, помните об этом. Эмоции могут внушать вам ложные надежды, нельзя на них опираться. Не бойтесь действовать решительно и говорить людям, что вы думаете на самом деле.