Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох

30.07.2019 16:30

Спикер российского МИД Мария Захарова закатила настоящую истерику и бросилась критиковать план Украины создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети, едва сдерживая эмоции, передает dialog.ua.

Россиянка считает, что идея украинских властей является настоящим "безумием". "Это же надо додуматься: выделять средства для покрытия русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский … разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" — заявляет она. При этом в комментариях под ее простом развернулась активная дискуссия: часть аудитории все же считает идею украинских властей правильной.