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Новые подробности гибели Дмитрия Тымчука: многие будут потрясены обнародованной информацией
Дмитрия Тымчука похоронили 22 июня в Бердичеве. 28 июня президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил трагически погибшего нардепа орденом "За мужество" (III степени).
Ничего не предвещало беды. В день смерти Тымчук планировал ехать на заседание комитета ВР. Смерть Дмитрия Тымчука расследуется с 19 июня - дня трагедии, которая произошла при странных обстоятельствах. Рассматриваются версии о суициде и умышленном убийстве, сообщает "Диалог.UA".
Еще недавно гражданская жена нардепа рассказывала следователям, что координатор группы "Информационное сопротивление" находился в депрессии, пил и застрелился, когда она была рядом с ним в комнате. Однако близкий друг народного депутата Дмитрия Тымчука Алексей Копытько рассказал, почему не верит в самоубийство политика. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Тело депутата с фатальным пулевым ранением в голову было обнаружено в столице в квартире на Перова, где он проживал со своей сожительницей. По словам Копытько, в настоящее время "какие-то мутные "эксперты" на сливных бачках умничают, будто что-то знают о работе группы ИС". Также Копытько резко раскритиковал всякие негативные слухи, которые разгоняют в прессе относительно смерти Тымчука. При этом выборочно цитируются материалы следствия и выдуманных "источников в окружении". "Мол, "Тымчук две недели пил из-за депрессии, а потом совершил самоубийство". Не могу написать много. Только один факт, который не является секретом. "Трагедия произошла в среду 19 июня, около 12.00. В 12.30, не зная о случившемся, к дому, где жил Дима, подъехал наш коллега, который подвозил его в Раду. В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. В этот раз за час до планового (!) выезда "отбоя" не было. Это значит, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о беспробудном круглосуточном пьянстве", - говорится в сообщении. Копытько недоумевает, как же в течение 2 недель "пьянства и депрессии" Тымчук проводил встречи и общался с коллегами, включая иностранных, а также руководил "Информационным сопротивлением". Помощник нардепа рассказал, что общался с Тымчуком в понедельник по рабочим вопросам. "Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости либо незнанию – не делайте этого. Тем, кто разгоняет это вранье за деньги или по другому умыслу, просто хочу напомнить. Чтобы вы осознавали. Вы пытаетесь очернить достойного человека. Очень достойного. Такое не проходит бесследно и никогда ничем хорошим не заканчивается. Никогда", - добавил Копытько.
Теги: Украина, Донбасс, суицид, награда, гибель, самоубийство, Тымчук, пьянство, Зеленский
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