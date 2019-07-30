- У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым17:51
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох16:30
- Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"15:12
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину13:50
- Новые подробности гибели Дмитрия Тымчука: многие будут потрясены обнародованной информацией13:31
- Загадочная трагедия оборвала жизнь мужчины на Одесчине, страшные кадры: «труп нашли в…»12:55
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- В Украине скончался «выдающийся мастер шпионажа»10:32
- У Зеленского анонсировали создание крупнейшего всемирного русскоязычного телеканала09:40
У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым
Чтобы вернуть аннексированный РФ Крым, Украине нужно создать международную переговорную площадку и привлечь к процессу участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума. Такое мнение в интервью высказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич, передает from-ua.
"Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму. С участием государства-оккупанта, возможно, первое время без участия государства-оккупанта, но это обязательно должно быть", - сказал Кориневич.
Он добавил, что отсутствие переговорной площадки по Крыму демонстрирует открытое нежелание России даже поднимать вопрос возврата полуострова.
"То есть, как я уже сказал вначале, нам нужно держать Крым на повестке дня международного сообщества. Да, очень хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН по ситуации во временно оккупированном Крыму. Да, очень хорошо иметь резолюции ПАСЕ и других международных организаций. Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы принимать активное участие в этом. Сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это Будапешт +? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это Нормандия+? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", - сказал он.
Ранее Антон Кориневич заявлял, что позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в аннексированный Крым является правильной и верной.
Теги: Донбасс, Крым, возвращение, Зеленский
- Четкого плана по возвращению Крыма Украина не имеет. ВИДЕО
- Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым - Портников
- У Зеленского заговорили о возвращении Крыма и Донбасса: «Вопрос можно решить»
- Порошенко: уже скоро крымскотатарский и украинский флаги будут развеваться в Крыму
- Власти Крыма: Россия начала готовить россиян к возвращению Крыма Украине
- Размен Крыма на Донбасс: советник Зеленского наконец рассказал о мнении президента. ВИДЕО
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
- В Новоазовском районе пропала мобильная связь16:08
- Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»15:49
- Прокуратура Мариуполя не может контролировать "наливайки"15:32
- В ОРДО произошло две смертельные аварии: 2 погибших, 5 пострадавших14:33
- Под Волновахой найден парень, потерявший память14:14
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Марьинка» и пытаются придумать «оправдание»13:12
- «Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО12:32
- У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым17:51
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох16:30
- В Новоазовском районе пропала мобильная связь16:08
- Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»15:49
- Прокуратура Мариуполя не может контролировать "наливайки"15:32
- Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"15:12
- Xiaomi представила "умную" микроволновку с голосовым управлением15:00
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма